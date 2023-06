Sandvik, sportigt textilställ från Lindstrands!

Lindstrands Sandvik.

Bike har under ett par veckor provkört ett sportigt skuret textilställ från svenska Lindstrands, som nu satsar på en bred comeback. Jackan och byxorna lyssnar till samma namn, Sandvik, och köps separat, så man kan matcha olika storlekar på över- och underkropp. Lindstrands vattentäta membran heter Dryway+ och är placerat mellan yttertyget och fodret, smidigt och enkelt utan krångliga mellanlager. Det gillar vi!

Sandvik är fullt med stretchpaneler för god komfort. Snygg design!

Storleksmässigt ligger Sandvik i det rymligare skicket. Jag som är 183 centimeter lång och väger in på 82 kilo tyckte byxorna i storlek 52 var ett nummer för stora och hängslen fick användas under fotograferingen. Jackan i samma storlek funkade bra men där skulle jag även velat testa storlek 50 för att hitta optimal passform. Prova noga innan köp med andra ord! Komforten på Sandvik är mycket god med behagligt foder, generöst med strechpaneler och smidigt yttertyg. Däremot finns det endast två ventilationsöppningar på jackan och två på byxorna. Även fickorna är få till antalet, två på byxorna och två på jackan plus två innerfickor. Jag saknar en lättåtkomlig och vattentät bröstficka för telefonen.

Bikes Linus Bankler njuter av den värmande vårsolen i Lindstrands Sandvik.

På skyddsfronten ingår det skydd för knän och höfter i byxorna. Dessa är bekväma och följsamma och går att justera med kardborrar för optimal passform. På jackan sitter det skydd för axlar och armbågar, även dessa i mjukt och följsamt material som inte stör. Vår testjacka levererades med Lindstrands ryggskydd (695 kronor) och bröstskydd (295 kronor). Ryggskyddet, level 2, är mycket rejält och placeras enkelt i jackans inbyggda ryggficka. Bröstskyddet placeras i en nätficka på höger sida av jackan och sticks sedan in i ett fack på jackans vänstra sida när man stänger dragkedjan.

Värt att notera är att jackans stora stretchpaneler är utformade för att kunna användas tillsammans med en airbagväst. De stora stretchzonerna ger gott om plats när airbagen löser ut. Byxorna och jackan dras enkelt ihop med en hellång dragkedja för maximalt skydd mot väder och vind. Vi fick förmånen att testköra stället under fina men kalla vårdagar så vattentätheten får vi återkomma till. Stället är inte tjockt fodrat och har inga extra värmelager så lager-på-lager-principen är klokt att använda om temperaturen är 10 grader eller lägre. Kanske mer ett sommarställ än något du använder på tidiga vårsvängar eller sena höstresor.

Bikes slutsats är att Lindstrands Sandvik är ett lättanvänt ställ som man enkelt kommer överens med och som erbjuder god komfort. Allt till ett mycket attraktivt pris! Lindstrands Sandvik byxa finns i svart och kostar 2695 kronor. Lindstrands Sandvik jacka finns i svart eller grått och kostar 3295 kronor. Du hittar dem hos din välsorterade mc-butik!

Onlinepubliceringen av denna provkörning sponsras av Lindstrands.

