Klim Mojave, provkört på plats!

Byxor & tröja, Klim Mojave. Hjälm, Klim F3 Carbon. Glasögon, Klim Viper Pro.

Under resan med Klim genom Yellowstone nationalpark, passade Bikes utsände Linus Bankler på att stanna några extra dagar för lite spännande single trail. På Klim’s egen ”back yard” provkördes det välventilerade stället Mojave. Grovmaskigt nät-tyg (mesh) som släpper igenom välbehövlig svalka när temperaturen stiger. Perfekt för de varma och soliga dagarna.

På knoppen Klims senaste offroadhjälm F3 Karbon, luftig och lätt landar den in precis under ett kilo vilket är bland de lättaste på marknaden. Under de tuffa passagerna och grymma backarna känns det knappt att man har den på huvudet. Rekommenderas varmt!

Klim Quench Pak.

För att hålla vätskenivån i balans kör vi med Klim Quench Pak på ryggen. Klims enklaste och smidigaste vattenpåse med bara en liten extra ficka inuti som rymmer bilnyckeln och en energibar. Rymmer två liter vätska och fungerar perfekt samtidigt som den sitter tight och bra på ryggen.

Klim Tactical Shorts och Shirt.

Under kläderna provar jag för första gången Klims mjuka skydd Tactical. Här i form av skyddsbyxorna Tactical Shorts och skyddsjackan Tactical Shirt. Extremt smidiga och försedda med skyddande padding i materialet Poron med kraftigt slagdämpande egenskaper. Man luras lätt av det lätta och tunna utförandet men efter att ha sett Klims demonstration av Poron är jag övertygad. Både jackan och byxorna är utan knappar och dragkedjor så de dras enkelt på och sitter tight och bra. Tidigare skyddsbyxor jag provat har varit klumpiga och stora men dessa är något helt annat. Väl på känns de inte under vår nästan fyra timmar långa körning. Även jackan får väl berömt godkänt.

