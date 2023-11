Nya endurokläder från USWE!

USWE Lera, byxor och tröja.

Svenska endurospecialisterna USWE, tidigare mest kända för sina vätskesystem för offroad, har på allvar gett sig in i klädbranschen. En komplett kollektion och två olika serier ger en bra bredd för alla smaker. Bike har provat några av modellerna på en frusen leråker men i strålande solsken.

USWE´s två olika serier heter Lera och Rök, klart passande namn för ändamålet! Serien Lera, är lite kraftigare doningar för tuffare tag, finns som byxor, tröja, handskar och jacka. LERA-kollektionen är designad med hållbarhet i åtanke. Tillverkad av högkvalitativa material som tål tufft slitaget vid enduro och offroadkörning.

Rök är den luftigare varianten, med lite tunnare tyg för maximalt luftgenomsläpp. Rök kommer som tröja, byxor och handskar. RÖK-kollektionen är designad för att vara lätt, stretchig, hållbar och snabbtorkande.

Bike testade kollektionen Lera i form av byxor, tröja och jacka samt kompletterade med handsken Rök. USWE tipsade om att just Rök skulle vara en smidigare handske för endurokörning medan handsken Lera kanske passar bättre för offroadkörning med sitt lite tjockare tyg.

USWE endurojacka, Lera.

Om vi börjar med jackan så är den tillverkad av härligt stretchigt softshell-material och har avtagbara armar som kan stoppas i en ficka på baksidan av jackan. Med sitt snygga utseende och roliga detaljer duger jackan lika bra på fritiden som i endurospåret. Det strechiga tyget smyger enkelt över skydden och jackan känns behaglig under körning. Jackan blir snabbt varm under aktiv endurokörning och ska nog brukas när det är ett par minusgrader, alternativt vid offroadkörning när man inte har så stor fysisk ansträngning. Storlek large passade bra på mig som mäter 183 centimeter och väger 82 kilo. Jackan Lera kostar 1249 kronor.

Vidare till tröjan, en okomplicerad historia med härligt röd färg som syns bra i spåret. Enkel att ta på sig med skönt halkigt tyg och rejäl längd som stannar nere i brallorna. Det stretchiga tyget gör tröjan smidig över skydden och känns inte hindrande under körning. Här passar storlek medium bra på mig. Endurotröjan Lera kostar 479 kronor.

Byxorna känns väldigt lyxiga med dragkedjeförsedda fickor med rejäl volym på båda sidorna samt stora ventilationsöppningar med dragkedjor. Här känns det att USWE valt ett kraftigare tyg för riktigt tuffa tag. Dock utan att äventyra smidigheten. Det finns gott om plats runt knäna för knäskydden och insidan av knän är försedda med äkta skinn för optimalt grepp och slitstyrka. En bra sak är att fodret är ordentligt fastsytt på insidan av byxorna och inte fastnar i knäskydden när man tar av dem. Storlek 34 sitter bra på testföraren. Byxorna Lera kostar 2399 kronor.

Handskarna är tunna och sköna och erbjuder gott om grepp och känsla i handtagen. De är lätta att ta på och erbjuder lite roliga detaljer i utsmyckningen. Pluspoäng för insydda trådar i pekfinger och tumme för att kunna manövrera en touchscreen! Här passade storlek large bra. Pris för handskarna Rök är 399 kronor.

För mer information och köp, besök USWES hemsida!

USWE Rök, sköna handskar.

