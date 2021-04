12 veckor kvar till Stångebroslaget

Nu är det 12 veckor kvar till mitt första race (någonsin) – Stångebroslaget. Grundtanken för året var att köra en långresa till Afrika. Men med stängda gränser och ett sug efter utmaningar bestämde jag mig för att köra en enduroklassiker med min Yamaha Ténéré 700.

Efter vinterns konditionsträning är det äntligen dags att komma ut på endurobanorna och få tid på hojen. Dagens träning var på Timmernabbens endurospår i sydöstra Småland.

Banan var hyfsat torr, men full med stenar och rötter. Tekniskt och bitvis svårkört – men det ger bra träning, vilket kändes i både armar och ben.

Hur kommer man på idén om att köra endurotävlingar med en adventurehoj? Finns nog inget riktigt bra svar, men utmaningen i att träna upp körskickligheten och att få uppleva dessa tuffa tävlingar har varit en drivande faktor.

”Try and fail, but never fail to try”.

I grunden är hojen original förutom en kortare hållare för regskylt och endurodäck. Som det ser ut nu så planerar jag att köra alla tävlingarna med Michelin Tracker och Michelin BIB Mousse.

Global Ride är ett projekt där jag har som mål att köra motorcykel på alla jordens kontinenter. På grund av coronaviruset är det just nu inte möjligt att resa och jag har därför beslutat mig för att med min Yamaha Ténéré 700 köra en svensk enduroklassiker.

