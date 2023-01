MC Mässan kommer tillbaka till Älvsjö 2024!

Igår eftermiddag fick vi på Bike den glädjande nyheten att MC Mässan gör comeback. Efter tre inställda år på grund av pandemier, halvledarbrist och annat elände kommer MC Mässan slå upp portarna på Stockholmsmässan i Älvsjö den 26-28 Januari 2024. Lägg in det i era kalendrar redan nu! Mer information ska komma under Maj månad och vi håller er såklart uppdaterade.



Vidare så körs även den rullande MC Mässan on Tour 2023 med mängder av utställare och motorcyklar för provkörning. Datumen för 2023 är:

Göteborg, Stora Holm 6–7 maj

Stockholm, Gillinge 15–16 maj

